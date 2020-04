I migliori materiali per l'abbigliamento sportivo invernale

L’abbigliamento sportivo richiede un’attenzione particolare ai materiali, affinché siano garantite prestazioni tecniche adeguate, soprattutto quando si tratta di capi da usare in inverno.

In condizioni ambientali estreme, infatti, gli indumenti devono rispondere a delle precise esigenze, ad esempio riparando dal vento e isolando il corpo dal freddo, assicurando allo stesso tempo una buona traspirazione.

I tessuti outdoor per gli sport invernali

Quando si praticano sport invernali, oppure semplicemente si passa qualche giorno in montagna, è importante utilizzare indumenti adatti alle condizioni ambientali e climatiche del posto, preferendo capi prodotti con tessuti tecnici per l’outdoor di alta qualità. Sul mercato le proposte sono numerose, infatti si possono trovare materiali come il cotone, confortevole e traspirante, la lana considerata un ottimo isolante dal freddo, la microfibra per garantire un’elevata elasticità, oppure il Gore-Tex per mantenere il corpo asciutto in qualsiasi situazione.

In questo settore è fondamentale rivolgersi ad aziende che propongono prodotti tecnologicamente avanzati, offrendo soluzioni all’avanguardia. È il caso di Bullish, marchio in grado di abbinare lo stile tipico del made in Italy con le performance dei migliori tessuti tecnici per l’abbigliamento invernale. Ad esempio, nella linea di prodotti Bullish c’è lo scaldacollo sportivo , un capo realizzato con l’innovativa tecnologia Polar Bear Technology, con cui l’azienda offre un accessorio che ripara dal vento e protegge dal freddo, rimanendo allo stesso tempo anche comodo e leggero, con un design raffinato e due versioni disponibili: il modello Orsetto e quello Pile Stretch, con tantissime combinazioni di colori differenti.

La Polar Bear Technology di Bullish è un chiaro esempio di un tessuto di qualità per l’abbigliamento sportivo invernale, frutto di investimenti in ricerca e sviluppo per ottenere materiali dalle caratteristiche tecniche adeguate. Il risultato sono accessori dalle prestazioni ottimali in qualsiasi condizione di utilizzo, come dimostra il successo del marchio nell’ambiente professionale degli sport invernali. Nella gamma sono disponibili anche scaldacollo e cappelli per l’inverno in cachemire e cotone, modelli specifici per i bambini e le opzioni unisex per lui e per lei, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Come scegliere il tessuto giusto per l’abbigliamento invernale

Ogni tessuto offre delle qualità particolari, perciò è importante capire come scegliere il materiale giusto in base alle proprie esigenze e all’ambiente in cui indossare il capo. Nell’abbigliamento sportivo invernale ogni tessuto è progettato appositamente per degli utilizzi specifici, come il cotone 100%, che risulta piuttosto leggero, fresco e gradevole al tatto, lasciando traspirare la pelle e riducendo i fastidi e le irritazioni. Il cachemire, invece, è ideale per chi predilige in materiale morbido ed elegante, per un look in montagna raffinato e una protezione adeguata dal freddo e dal vento.

La lana è invece un tessuto antico, in grado di offrire ottime proprietà di isolamento termico, una buona capacità idrorepellente e una notevole resistenza all’usura: per questo motivo, i capi tecnici in lana sono spesso realizzati per durare a lungo nel tempo. Da non sottovalutare è anche l’alpaca, una fibra naturale in grado di proteggere dal freddo, in alcuni casi preferita al cachemire per le sue qualità estetiche e termiche. Non da meno è il pile, ricavato dalla lavorazione del poliestere, da utilizzare per gli indumenti intermedi più isolanti.

Dopodiché, esistono nell’abbigliamento invernale altri tessuti e combinazioni, possibilità che permettono di ottenere accessori e indumenti con proprietà tecniche indicate per un uso in condizioni estreme. Per garantire il massimo della qualità è importante rivolgersi soltanto alle migliori aziende del settore: marchi come Bullish, che assicurano soluzioni tecnologicamente avanzate, in grado di offrire una gamma di abbigliamento sportivo invernale di alto livello, con modelli di scaldacollo, cappelli e sciarpe riconosciuti nel settore per le ottime proprietà tecniche e il design inconfondibile.