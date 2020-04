Calcio, Pietra Ligure. L'ex dg Spotorno replica a Pisano: "Le mie preoccupazioni di allora erano più che comprensibili"

Dopo la diretta di venerdì scorso con mister Mario Pisano, è arrivata la replica di Massimo Spotorno, ex direttore generale del Pietra Ligure. "In breve rispondo a un'intervista rilasciata a Savona Sport Venerdì 17/04 alle ore 18 dal signor Mario Pisano nella quale, vengo ricordato come l'uomo dei corridoi.

Apro una piccola parentesi.

Questo termine veniva utilizzato da me, in una tua intervista, per sottolineare il lavoro di sottobosco che, durante l'anno, il Direttore di una Società sportiva fa, per mantenere gli equilibri di un gruppo.

In qualità di ex direttore generale dell'ASD Pietra Calcio, sono fermamente convinto che, ogni tanto, far cambiare l'aria nei corridoi faccia bene, tanto più quando questa può far bene all'ambiente e, se ciò è accaduto sono ancor più contento di aver dato le dimissioni. Purtroppo però dall'esterno ho potuto constatare che, forse l'aria potrebbe anche essere migliorata, non ho questa presunzione, ma in realtà i frutti non hanno riempito il cesto.

Oggi, il mondo ruota intorno ai numeri e, come ben si sa, la matematica non è un'opinione e, in questo preciso istante, le mie preoccupazioni di allora erano più che comprensibili.