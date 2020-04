Calcio, Letimbro. La proposta del presidente Alpino: "Auspico un fondo ad hoc per sostenere i dilettanti"

Ezio Alpino, presidente dell'Associazione "U.S Letimbro A.S.D", commenta la situazione attuale ipotizzando un fondo attraverso il quale la Federazione sostenga le squadre di calcio delle categorie minori per evitare un drastico calo delle iscrizioni.

Un'eventualità da evitare se si vuole preservare il sistema, in quanto il trend non era affatto positivo anche prima dello scoppio dell'emergenza. Basti pensare che negli ultimi anni non si era più riusciti nemmeno a organizzare un torneo di Terza Categoria nella nostra provincia.

"Spero che la Lega Nazionale Dilettanti decida a breve per una chiusura definitiva della attuale stagione - scrive il massimo dirigente - perché a mio avviso non ci sono le condizioni per applicare i Protocolli di sicurezza previsti per un ritorno in campo, per i costi che questi comportano e per i rischi a cui andrebbero incontro i nostri ragazzi". La preoccupazione più grande rimane per il futuro di molte realtà: "Ragioniamo invece di come potrà essere la prossima stagione - continua - e di quanti riusciranno a rimanere in corsa, credo pochi, visto che questa pandemia colpirà tutti in termini di risorse per il futuro. Sempre che non intervenga un fondo ad hoc, magari finanziato dalle Società di Serie A. Altrimenti potrebbe arrivare la fine del nostro Calcio Dilettantistico".