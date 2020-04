Calcio dilettantistico. "Chiusura dei campionati e tutela dei meriti sportivi", ecco la presa di posizione ufficiale dei Comitati Area Nord (VIDEO)

Si è concluso pochi minuti fa l'intervento in diretta streaming di Christian Mossino, presidente del Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta , in rappresentanza dei Comitati di Area Nord (Liguria compresa).

Come abbiamo riportato nell'articolo dello scorso 20 aprile, per avere ufficialità e conferme bisognerà attendere il Consiglio Federale di inizio maggio, ma le proposte e le istanze presentate al presidente della LND, Cosimo Sibilia (in parte anche condivise da quest'ultimo come confermato nella diretta), rendono il quadro sufficientemente chiaro sulla chiusura dei campionati.