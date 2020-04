Lutto nella comunità di Plodio. E' mancato Valter Rizzolo, ex dirigente dell'Asd Plodio.

Questo il cordoglio del sodalizio sportivo: "La nostra società piange la scomparsa di un ex nostro dirigente, persona che tanto ha dato alla nostra squadra. Siamo costretti, visto il periodo che stiamo vivendo, a salutarti con queste poche righe su un social, avresti meritato un saluto diverso. Anche se negli ultimi anni le nostre strade si erano separate, non dimenticheremo mai il tuo impegno e la tua dedizione per i nostri colori. Grazie di cuore Valter, che la terra ti sia lieve. Alla famiglia e al suo amatissimo figlio Nicola vanno le nostre più sentite condoglianze".