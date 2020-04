Emergenza Coronavirus. Il Prof Locatelli ammonisce: "Numeri in miglioramento, ma escludiamo il via libera ai camp estivi"

Nonostante il numero delle vittime quotidiane continui a rimanere dolorosamente alto (464 deceduti nelle ultime 24 ore), i numeri relativi all'epidemia Covid-19, in Italia, proseguono nel loro rallentamento.

Motivo in più per mantenere alta la guardia, tanto che il Professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha escluso il via libera all'organizzazione dei camp estivi.

La stagione estiva può essere un momento di recupero dell'attività ludico-sportive per i bambini, però scordiamoci i campi estivi e scordiamoci gli oratori, questo deve essere chiarissimo. Ho diverse perplessità su come si possa garantire il distanziamento dei bambini".

Locatelli è stato invece più possibilista sull'accesso ai parchi:

"E' una cosa da considerare ma deve avere un accesso contingentato, per evitare le aggregazioni".