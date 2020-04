Come fare scommesse sportive online in sicurezza

Scommettere sugli eventi sportivi online è un piacevole diversivo, ma richiede sempre un po’ di attenzione. Accanto ai maggiori e più importanti bookmakers italiani, possono nascondersi siti che operano ai limiti della legalità e che per la loro attività fraudolenta rappresentano un rischio per gli scommettitori. Per giocare in tutta sicurezza, soprattutto quando ci si trova di fronte a un nuovo operatore online, è importante fare attenzione a una serie di dettagli: bisogna affidarsi esclusivamente a portali che esibiscono sulla loro home page il logo di sicurezza rilasciato dall’AAMS, che distingue le agenzie di scommesse legali da quelle che operano in maniera scorretta.

AAMS: giocare in tutta sicurezza

L’AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si occupa di monitorare e accertare la trasparenza dei diversi bookmakers sia per quanto riguarda l’offerta di giochi online, sia per quanto riguarda il fattore economico. Un sito riconosciuto dall’AAMS, a differenza di un portale che non ha ottenuto il certificato, ha superato i rigidi requisiti imposti dall’ente, rispondendo quindi alle verifiche sulla sicurezza delle transazioni, sulla protezione del conto del cliente e sull’affidabilità dei diversi metodi per effettuare depositi e prelievi. L’AAMS si occupa inoltre di promuovere il “gioco responsabile”, una garanzia in più a tutela dei bisogni dei consumatori.

La classifica dei bookmakers autorizzati

Grazie all’attività di controllo costante condotta dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è sempre più facile distinguere i bookmakers autorizzati da quelli illegali. Oggi, tuttavia, chi si avvicina al mondo delle scommesse sportive online può contare anche sul supporto di portali di informazione, che operano quotidianamente per informare e difendere i consumatori da ogni possibile truffa. Tra questi, spicca Stadiosport, che ha stilato una classifica delle migliori società per effettuare scommesse online in tutta sicurezza. I bookmakers aams selezionati da stadiosport, in particolare, garantiscono un’esperienza di gioco eccellente; fanno parte delle migliori società di scommesse online e sono analizzati seguendo le principali necessità dei clienti.





Bonus di benvenuto e assistenza online

La guida dei migliori bookmakers per le scommesse sportive online tiene conto di una serie di caratteristiche molto importanti. La prima, quella che più fa gola agli scommettitori, è la presenza di bonus di benvenuto, una somma che la società di scommesse eroga al cliente al momento del primo deposito o in concomitanza delle successive transazioni. Il secondo elemento distintivo è la possibilità di poter contare sul supporto di un customer care efficiente, per avere in ogni momento l’assistenza di cui si ha bisogno, in maniera veloce ed esaustiva.

Bookmakers online: i dettagli che fanno la differenza

I bookmakers più affidabili, naturalmente, assicurano, una certa velocità nelle transazioni di versamento, di prelievo e di erogazione delle vincite. In tema di depositi, la guida di Stadiosport tiene conto delle società che consentono l’iscrizione con depositi minimi, in modo da dare al cliente la possibilità di accedere alle scommesse, anche utilizzando piccole cifre. Un’altra caratteristica molto interessante a cui prestare interesse è la varietà di metodi di pagamento per depositare e ritirare denaro: in questo caso, in genere le carte di credito vanno per la maggiore, ma la maggior parte dei portali consentono l’utilizzo di prepagate e dei più noti portafogli elettronici.

Tutte le offerte dei migliori Bookmakers

Se tutti i requisiti di sicurezza sono rispettati, si è certi di trovarsi di fronte a un bookmaker affidabile. Tuttavia, ogni portale si distingue per il tipo di offerta formulata, che può essere vantaggiosa o meno al variare delle necessità dei giocatori. Molti siti, ad esempio, offrono una grande varietà di opzioni di scommessa, altri una quantità di giochi più ampia. In alcuni casi, è presente anche una sezione dedicata allo streaming gratuito, per scommettere su un evento in diretta e seguirne l’esito live. La maggior parte dei portali, naturalmente, consentono di accedere alle quote sia da computer fisso, sia tramite app, un vantaggio per chi preferisce giocare online e puntare direttamente dal proprio dispositivo mobile.