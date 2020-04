Crisi e ripresa post lockdown dell'impiantistica sportiva: alle 18:30 sarà ospite del nostro quotidiano online Sergio Tosi, presidente del SIGIS

Come risaputo, l'emergenza Covid-19 sta propagando in campo economico tutti i suoi effetti più deleteri, complice il lockdown iniziato lo scorso marzo.

Le conseguenze sul mondo sportivo si stanno toccando con mano già da alcune settimane, tanto che numerose iniziative a sostegno delle società e dell' i mpiantistica sportiva sono nate per tentare di compensare i danni e rilanciare il sistema quanto prima.

Una di queste è il S.I.G.I.S , il sindacato italiano gestori impianti sportivi, la cui nascita, già in cantiere, ha subito un'inevitabile accelerazione dopo il dilagare della pandemia.

Tante sono le iniziative e le proposte presentate anche al Governo , in ottica di una ripartenza che si preannuncia complicata, ma al contempo non priva di opportunità di riforma.

Per parlarne, avremo in diretta oggi pomeriggio alle ore 18:30 il presidente del S.I.G.I.S., Sergio Tosi, pronto a illustrare il lavoro portato avanti in questo mese di attività.