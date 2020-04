Sport. In Liguria inizia la fase 2 per le attività all'aria aperta. C'è il limite orario dalle 6 alle 22

Jogging e pedalate in bicicletta saranno consentite dalle ore 6 alle ore 22 nel proprio comune di residenza, di abituale domicilio o nel proprio municipio (riferito al Comune di Genova).

Sarà possibile svolgere passeggiate a cavallo , la pesca sportiva dilettantistica e ricreativa in mare, presso moli e banchine (anche in questo caso dalle 6 alle 22, nel proprio comune di residenza o di abituale domicilio).

Saranno possibile infine passeggiate individuali o con persone residenti nella medesima abitazione.

Ovviamente gli impianti sportivi rimangono al momento chiusi, così come non vengono consentiti gli allenamenti in gruppo.