Ecco la nota ufficiale:

"La Polisportiva San Francesco Savona ASD, in riferimento alla " 32° Camminata Panoramica - 29° Memorial Nicola Gambetta" programmata per domenica 17 maggio 2020 a Savona, comunica che, considerate le normative ed ordinanze disposte per l'emergenza sanitaria che vietano lo svolgersi di manifestazioni sportive, si è deciso di rinviare la manifestazione ad altra data.

Quando sarà possibile programmare una nuova data per la manifestazione provvederemo a comunicarlo"