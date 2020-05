Calcio. 71 anni fa Valerio Bacigalupo e il Grande Torino diventavano leggenda

L'estremo difensore, nato a Vado Ligure il 12 febbraio 1924, aveva appena 25 anni e si apprestava a vivere ancora diversi anni di carriera da protagonista tra i pali del Toro ma anche tra quelli della nazionale italiana. Lui che, dopo aver vestito le maglie di Vado, Cairese e Genoa, giunse in granata nel 1945 quando l'allora presidente torinista Ferruccio Novo sborsò addirittura 160 mila lire per strapparlo al Savona: un investimento che Bacigalupo fece fruttare con ben 137 presenze e la conquista di 4 scudetti. Cinque invece le presenze in maglia azzurra, l'ultima a Madrid (il 27 marzo 1949) nello storico successo per 3-1 dell'Italia al "Nuevo Estadio Chamartín" (oggi Santiago Bernabeu ndr) contro la selezione spagnola. Un gettone impreziosito dal rigore parato a Gainza. Poi quel maledetto giorno con l'aereo che stava rientrando in Italia dalla trasferta di Lisbona, sede dell'amichevole contro il Benfica, che si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga: da allora il calcio italiano non sarà più lo stesso.