Scommesse online e offline: vantaggi e svantaggi

Il mondo delle scommesse ha conosciuto un ampio sviluppo negli ultimi anni grazie ai siti online, capaci di affiancare e in parte soppiantare le classiche abitudini legate ai centri tradizionali. I vantaggi nel rivolgersi agli allibratori presenti in rete sono evidenti e cospicui, anche se alcuni scommettitori ancora preferiscono recarsi in un negozio fisico. Vediamo quali sono i punti di forza e i limiti di entrambe le opzioni.

Le scommesse online sono diventate un'abitudine consolidata per tanti appassionati di sport e non solo, attratti dalla sempre più netta diversificazione proposta dai vari bookmakers operativi nel mercato di riferimento. Rispetto ai centri scommesse di impianto tradizionale, i siti web offrono maggiori opportunità di puntata, molti eventi in più su cui porre attenzione e ulteriori benefici, dalle offerte di benvenuto per chi si iscrive alle piattaforme fino all'emozione delle scommesse live.

Se vuoi testare le scommesse online, controlla quale compagnia ha le migliori quote su Oddspedia . I comparatori di scommesse permettono di confrontare in ogni momento le quote proposte dai vari allibratori, per comprendere quale tra loro mostri soluzioni più convenienti. Se decidi di giocare sui siti specializzati, hai inoltre a disposizione un ventaglio più cospicuo di sport. Non soltanto calcio, basket, ciclismo o tennis: tantissime sono le discipline prese in considerazione, alcune anche relativamente poco seguite nel nostro paese, senza dimenticare gli eventi che coinvolgono tanti sport, come le Olimpiadi .

Un discorso simile può essere rapportato alle tipologie di scommesse, presenti in numero sempre più abbondante. Se infatti una volta si giocava in gran parte sul tipico 1X2, adesso è possibile puntare su numero di gol (o punti) che saranno realizzati durante il match prescelto, specifici marcatori, e poi ancora ammonizioni, espulsioni, rigori, calci d'angolo, numero di set che si disputeranno, confronti tra singoli giocatori, antepost, scommesse multiple e molte altre opportunità dettagliate. Soltanto una parte di queste scommesse sono disponibili nei centri di scommesse tradizionali.

Un altro vantaggio nella scelta dei siti di scommesse riguarda le scommesse live, con le quali aumentare ulteriormente l'adrenalina della puntata seguendo in tempo reale ciò che accade. Inoltre, gli operatori web permettono in molti casi di scommettere 24 ore su 24, generano con cadenza regolare offerte e bonus e garantiscono mediamente quote più interessanti. Da non dimenticare anche la recente tipologia di scommesse del Betting Exchange .

Il fascino dei centri fisici si rivolge invece alla condivisione, ovvero nel confronto diretto con altri appassionati (e magari con il gestore del negozio) riguardo alle scommesse più interessanti o all'esito di quelle già concluse. I centri scommesse concedono inoltre la possibilità di ritirare subito in contanti le eventuali vincite, cosa che naturalmente non sussiste in modalità web, dove i soldi accumulati sul conto sono accreditati tramite versamento su carta di credito o carte prepagate, bonifico bancario o portafogli elettronici.

Le scommesse online ti concedono tanti concreti vantaggi e un'infinita serie di opzioni utili per studiare a fondo gli eventi e tentare buone vincite, mentre le scommesse offline nei centri fisici tradizionali conservano l'attrattiva del dialogo diretto con altre persone e il pagamento cash. Indipendentemente dalla modalità prescelta, scommettendo su eventi sportivi e non si apre un mondo ricco di sfumature, in cui ti puoi divertire cercando però di stare sempre ben attento a non cadere nei rischi della dipendenza.