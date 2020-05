Calcio. Due anni fa l'Albissola conquistava la Serie C, oggi pomeriggio doppia diretta facebook con Fossati e Sancinito

Sei maggio 2018. L'Albissola batte in rimonta il Seravezza per due reti ad una e conquista la vittoria del girone A del campionato di Serie D e la promozione in Serie C.

Un'impresa storica, che rimarrà indelebile nel corso dei prossimi decenni all'interno del mondo calcistico della nostra provincia, e non solo.

Per celebrare questa ricorrenza, oggi raddoppieremo il nostro appuntamento con le dirette facebook.

Alle 14:00 toccherà a Davide Sancinito, regista della formazione ceramista, mentre alle 18:30 sarà nostro ospite il tecnico Fabio Fossati.

Sarà possibile assistere alla trasmissione