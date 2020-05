Fabio Fossati ieri pomeriggio ha completato la serie di dirette celebrative per il secondo anniversario della promozione dell'Albissola in Serie C.

L'ex allenatore ceramista ha ripercorso il proprio cammino al "Faraggiana", partendo dal campionato in Serie D, fino ad arrivare alla propria esperienza in terza serie, categoria verso cui mira un rapido ritorno.