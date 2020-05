Calcio. L'annuncio del Ministro Spadafora: "I dilettanti avranno un loro protocollo anti Covid-19"

Il calcio dilettantistico avrà un protocollo sanitario anti Covid-19 tutto suo.

E' questo quanto affermato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso del proprio intervento in Commissione Cultura:

"E' logicamente impossibile applicare il medesimo protocollo per formazioni di Serie A, Serie B e squadre dilettantistiche, per cui il protocollo di queste ultime sarà diverso.

Sempre a favore dei club dilettantistici, arriverà nel prossimo decreto un fondo a loro favore".

Resta da comprendere se quest'affermazione possa riaprire margini per la ripresa del campionato o se il protocollo verrà attuato per la nuova stagione. Del resto la Lega Nazionale Dilettanti non si è ancora espressa in un senso o nell'altro.