Calcio. Match analysis, Settore giovanile e scouting, triplo appuntamento con la Figc con videolezioni introduttive

Partirà giovedì prossimo, 14 maggio, una nuova iniziativa del Settore Tecnico.

In tre appuntamenti, fino a giovedì 21 maggio, verranno pubblicate sul sito Figc.it tre videolezioni introduttive ai corsi formativi organizzati dallo stesso Settore.

La prima puntata di queste ‘lezioni zero’ - in cui i coordinatori degli insegnamenti spiegheranno in cosa consistono i percorsi formativi, dando indicazioni introduttive alla materia – sarà dedicata alla ‘Match analysis’, con l’intervento del Responsabile dell’area di Match analysis del Club Italia, Antonio Gagliardi. Una lezione video che può essere di stimolo per tutti quegli addetti ai lavori che desiderano approcciarsi ad una materia divenuta sempre più indispensabile negli ultimi anni – non solo ai livelli più alti del calcio professionistico – e che può essere altrettanto interessante anche per gli appassionati che vogliono saperne di più sull’argomento.

La prossima settimana le videolezioni ci proietteranno invece su altri due percorsi formativi: lunedì 18 maggio sarà Filippo Galli a introdurre il corso per ‘Responsabile di Settore Giovanile’ – dedicato a formare una figura professionale essenziale per il calcio italiano e svolto per la prima volta a fine 2019 - mentre giovedì 21 maggio Marco Zunino spiegherà in video la metodologia e tutto il lavoro che si racchiude nell’attività di scouting, con la sua lezione introduttiva al corso per ‘Osservatore’ in ambito calcistico.