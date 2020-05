Sampdoria e Genoa, il resoconto di una stagione ricca di difficoltà

L’intero mondo calcistico sta aspettando di capire quello che succederà con la ripresa del campionato, anche per via del fatto che le ultime indiscrezioni portano a pensare come la Serie A possa ripartire, dopo la sospensione legata all’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Adesso, si attende solamente l’ok da parte del Governo, che a partire da lunedì 4 maggio ha dato il via libera agli allenamenti individuali per atleti di discipline sportive individuali, ma non è arrivato il via libera per quelli relativi agli sport di squadra. Ecco spiegato il motivo per cui l’assemblea di Lega, nell’ultima riunione, è giunta ad un’unità di intenti che, probabilmente, non si era mai vista prima d’ora.

Samp e Genoa, una stagione più che complicata

Alzi la mano chi avrebbe scommesso in un campionato così difficile per le due squadre liguri: nemmeno gli appassionati di gioco d’azzardo, infatti, potevano prevedere una stagione così ricca di complicazioni e di problematiche sia per la Sampdoria che per il Genoa, che si stanno ritrovando in un vero e proprio derby della Lanterna a distanza per evitare di retrocedere.

Gli appassionati di scommesse, però, sanno perfettamente intuire il trend delle squadre: l'andamento nelle ultime partite delle due formazioni liguri, però, è stato positivo, in modo particolare per la Samp. Così, se dovesse ricominciare il campionato, puntare sulla salvezza dei blucerchiati potrebbe essere la cosa migliore da fare, a patto che gli uomini di Ranieri riprendano da dove avevano lasciato.

Il ruolino di marcia delle due compagini liguri

La Sampdoria, prima della sospensione per via dell’emergenza sanitaria, stava arrivando da un momento interessante di forma, con 2 vittorie nelle ultime tre gare, ma non bisogna dimenticare come gli uomini di Ranieri abbiano pure una partita in meno che deve essere recuperata. Con una vittoria, quindi, la Samp potrebbe fare un bel balzo in avanti, raggiungendo quota 29 punti e scrollandosi di dosso qualche incubo di troppo, visto che si potrebbero superare sia il Torino che l’Udinese.

Discorso diverso per il Genoa, che era in un ottimo momento di forma prima della sospensione del campionato e stava viaggiando ad un’ottima media punti, con 10 punti nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia tutt’altro che da retrocessione. Il Genoa, adesso, si trova al terz’ultimo posto in compagnia del Lecce, anche se ora come ora sarebbe il Lecce a retrocedere.

Genoa e Sampdoria dovrebbero puntare a raggiungere e superare Torino, Udinese e Cagliari, che sono le tre squadre, insieme a Brescia e Spal, che stavano andando peggio prima dello stop alla stagione. Dopo un grande inizio, infatti, i sardi hanno decisamente mollato il colpo e sperano con il cambio in panchina e l’arrivo di Walter Zenga di risollevarsi fin dalla ripartenza.