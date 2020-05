Sport di base e centri estivi. Spadafora detta i tempi: "Ripartire entro il 25 maggio"

"Tutto lo sport di base e i centri sportivi dovranno ripartire entro il 25 di maggio. Ci siamo prefissati questa data, con la fondata speranza di poterli riaprire gradualmente anche prima. I protocolli sono stati elaborati ascoltando i territori, garantendo rigidità ma anche adattabilità alle esigenze di ogni impianto. Siamo pronti a garantire risorse per tutte quelle attività che ne necessitano per adattarsi, Inoltre - ha comunicato Spadafora - abbiamo stanziato ulteriori fondi per l'apertura dei centri estivi, oltre a sostegni a fondo perduto per le società sportive".