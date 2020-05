Da lunedì riaprono anche piscine e palestre. Toti e Cavo: "Oggi ultimeremo il protocollo per la ripartenza dello sport"

A stretto giro di posta, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e l'Assessore allo Sport, Ilaria Cavo, sono intervenuto su Facebook per illustrare le ultime novità in merito alla riapertura delle attività a partire da lunedì 18 maggio.

Anche lo sport è in rampa di lancio, con le varie strutture pronte di nuovo ad essere animate.

Per spalancare di nuovo i cancelli di piscine e palestre sarà però necessario osservare le misure previste, misure che saranno ultimate e rese pubbliche nel corso della giornata, per ridurre in maniera drastica i rischi di contagio.