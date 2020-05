Sport al mare. Dalle linee guida ok a racchettoni, nuoto e surf. Standby per beach volley e beach soccer

Nel corso della serata di ieri, sono emersi i primi dettagli sulle linee guida stipulate da governo e regioni per quanto concerne la riapertura degli stabilimenti balneari.

All'interno di esse erano presente alcune osservazioni riguardanti gli sport che tipicamente si possono svolgere in riva al mare.

Via libera per le attività individuali e a distanza, mentre bisognerà attendere per beach soccer e beach volley.

▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.