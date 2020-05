Volley. Il ds Nicola Rossi saluta l'Albenga:" Tamti successi, poca delusione e molta condivisione"

La notizia, già da alcuni mesi nell’aria perlomeno per gli “addetti ai lavori” dell’Albenga Volley , ora è arrivata “ufficiale”: il DS Nicola Rossi lascia dopo tanti anni ogni incarico ufficiale con il club .

“Di questi 16 anni - spiega Rossi - ricordo con emozione le molte vittorie (su tutte i titoli regionali U14 e U16 e le Promozioni in C e B2), le poche delusioni, ma soprattutto i moltissimi momenti di piacevole condivisione che ho vissuto con Voi dirigenti e con le ragazze/i della nostra Società.

Lascio senza rimpianti e senza alcun motivo di attrito: ho semplicemente fatto una scelta di vita quando mi sono reso conto che non avevo più l’entusiasmo e la presenza che servono per svolgere adeguatamente il ruolo del dirigente.

Un grazie sentito a tutti coloro che ho incontrato nel mio percorso e che hanno talvolta dovuto sopportare i miei modi poco diplomatici: dai dirigenti storici della “vecchia guardia”, che tanto mi hanno insegnato sul mondo della pallavolo, a coloro che sono nati e cresciuti insieme a me, senza dimenticare le “nuove leve” da poco approdate in Società.”

"Partendo dal presupposto che si tratta di un “arrivederci” lo ringraziamo di cuore per l’energia che ha messo e trasmesso in tutti questi anni, dando un contributo determinante al “successo” della società, sia in termini sportivi che di presenza radicata sul territorio".