La Regione Liguria conferma la ripartenza anticipata, domani su cancelli aperti per palestre e piscine

E' arrivato l'atteso via libera da parte della Regione Liguria per la ripresa delle attività sportive.

Il presidente Giovanni Toti a inizio pomeriggio ha confermato quanto detto in settimana, sancendo da domani la ripartenza per piscine e palestre (in anticipo rispetto all'apertura del 25 maggio prevista dalle norme nazionali), centri e circoli sportivi pubblici e privati, per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.