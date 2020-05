Calcio, Cairese. Ora è ufficiale, Beppe Maisano non guiderà i gialloblu nella prossima stagione

Il comunicato della Cairese:

L'A.S.D. Cairese 1919 comunica, con grande rammarico, di essere costretta ad interrompere il rapporto per la stagione sportiva 2020/2021 con il tecnico Giuseppe Maisano e il suo vice Massimiliano Bruzzone. Purtroppo la società è stata costretta ad adottare delle misure di contenimenti costi conseguenti alle problematiche economiche relative al Covid-19. La Cairese ringrazia il mister ma soprattutto l’uomo per il prezioso lavoro svolto in questa difficile stagione, insieme al suo staff tecnico, con umiltà, sacrificio e assoluta professionalità trasmettendo idee, mentalità ed insegnamenti che vanno oltre il semplice aspetto sportivo. A Maisano e Bruzzone, da parte di tutti noi, va il più grosso in bocca al lupo per il futuro, certi che rimarranno sempre nel cuore di società e tifosi avendo scritto insieme l’ennesima indelebile pagina della gloriosa storia giallo/blu.