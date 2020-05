Tanti auguri Veloce. Il club granata soffia su 110 candeline

Il messaggio celebrativo del club granata:

Ci siamo. Il 18 maggio la gloriosa Società granata compie 110 anni.





Forse c'è un po' di continuità nella storia, se i momenti difficili scandiscono momenti importanti di questa Società.





Negli anni 30 il Fascismo provò a cancellare questa squadra, “colpevole” di adottare un colore “poco consono” e di giocare amichevoli in Costa Azzurra terra di “liberali” ed internazionali.





Ma la passione vince sempre ed il sodalizio granata è sopravvissuto attraversando il XIX Secolo savonese e ligure, sempre presente, come polisportiva (si occupava anche di pugilato!!) e poi sempre piu' marcatamente come squadra di calcio.





Tanti savonesi hanno dato una mano a questa squadra, nomi importanti della Savona che contava, e tanti savonesi “comuni” appassionati di calcio e di Veloce.





Da sempre “la seconda squadra di Savona” ha come spina dorsale presidenti e consiglieri savonesi, una squadra della città per la città.





Anni 50 e 60 “ruggenti” con apparizioni in quella che oggi è la serie D, sempre in lotta per un posto in Promozione, sempre protagonista nei campionati di prima e seconda categoria.





I tempi “moderni”, nell'era della famiglia Levo, nonno padre e infine Levo III “Giorgio”, scandiscono l'esplosione del settore giovanile, tanti futuri campioni vestono nelle giovanili la maglia granata (Panucci Christian uno su tutti).





Negli anni 80 la Veloce gioca sul prato del Bacigalupo, e si “regala” amichevoli con l'Inter e la Sampdoria.





Gli anni 2000 segnano l'ascesa in Eccellenza, il ritorno in Promozione, l'esplosione del settore giovanile grazie anche alla “casa” di Via Tisson,, sede della Veloce completamente rinnovata e dove la scuola calcio trova il naturale spazio per allenarsi e divertirsi mentre le famiglie si rilassano a bordo campo.





Sono gli anni di Levo Giorgio, Pistone Mario, Piero Ferraro, Mino Carlevarino, Ezio Botasso l'inossidabile, “Semper Fidelis” Direttore Generale Lucio Robustelli, tutti ancora presenti nel consiglio direttivo. Moltissimi altri andrebbero citati.





Oggi la società è guidata dal dott. Bertrand Viti (prossimo al quinto “mandato”).





“E' un onore ed un'emozione essere il presidente di questo traguardo che pochi eguali ha in provincia. Nell'organigramma dei 100 anni figurano mio padre come dirigente e mio figlio di 4 anni e mezzo come giocatore. Niente a che vedere con la Famiglia Levo ci mancherebbe, ma da qualche parte bisogna pure iniziare! E poi in 4 anni 3 titoli vinti non male! Senza dimenticare la fondamentale importanza che per tutti noi riveste il settore giovanile! Se ho un desiderio? Si , avere una prima squadra TUTTA proveniente dal nostro settore giovanile e farla giocare al Bacigalupo in alternanza con gli amici dell' FBC Savona.

In questo momento di difficoltà “nazionale” io e tutto il Consiglio Direttivo (Levo, Robustelli, Carlevarino, Ferraro, Grandi, Esposito, Sanguineti, Monaco, Foglia) siamo comunque ottimisti per la ripresa del calcio dilettantistico e della scuola calcio, certi che ora, come “allora” nessuno fermerà la “Grande Famiglia Granata”