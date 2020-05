Ginnastica. A Quiliano c'è voglia di ripartire, Pastorelli: "La prossima settimana riprendono le attività"

C'è una data, c'è un orizzonte chiaro a cui guardare per ricominciare. Il 25 maggio le ginnaste della Polisportiva Quiliano potranno rivedersi e riprendere quel percorso che ormai da mesi era stato interrotto a causa della pandemia. Il presidente Aureliano Pastorelli annuncia con soddisfazione la decisione, presa al termine di un consiglio direttivo costruttivo e svoltosi in armonia come lui stesso ha dichiarato.

Un rientro che sarà all'insegna della sicurezza e del rispetto delle norme: “Sarà una ripresa graduale e cauta – afferma Pastorelli – ma vogliamo già da adesso dire alle famiglie che ci atterremo con la massima scrupolosità alle linee guida che il Ministero dello Sport, il CONI e il comitato tecnico-scientifico emaneranno ufficialmente in questi giorni”.