Calcio. Il Consigliere regionale Rebella consiglia di attendere per la riapertura degli impianti: "A breve daremo le linee guida, i club non sono autorizzati a riaprire"

Per quanto concerne i campi di calcio non sono arrivate disposizioni precise, seppur il Consigliere Regionale del Comitato Ligure della Figc , Franco Rebella , suggerisca di attendere le linee guida.

"Al momento nessuna società è autorizzata ad aprire i campi finche non avremo delle linee guida in merito, avvallate dal Consiglio Regionale. E' probabile che le norme da rispettare siano simili, ma è necessaria una direttiva univoca per quanto concerne i Dilettanti.

So che ci sono pressioni sulle società, da parte dei genitori, per riprendere gli allenamenti per un settore, come quello dilettantistico, che di fatto è chiuso.