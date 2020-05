La scomparsa dell'ex arbitro Falamischia, il cordoglio del sindaco di Dego: "Una grande perdita per la nostra comunità"

"Non sarà semplice, ma dobbiamo ricordarlo con un sorriso come faceva lui quando ci incontrava". Cosi il sindaco di Dego Franco Siri, unitamente all'amministrazione comunale, si unisce al dolore della moglie e dei figli per la perdita di Luigi Falamischia.

"Luigino era nato e cresciuto nel nostro paese - prosegue il primo cittadino - Si tratta di una grande perdita per tutta la nostra comunità dove era stimato da tutti per la sua onestà e simpatia. Sempre disponibile con un sorriso e una buona parola nei confronti di tutti. Anche dopo essere stato colpito dal terribile male".

"Dopo il matrimonio a cui avevo preso partecipato in qualità di amico, era andato a vivere nella vicina Rocchetta, ma non aveva smesso di frequentare Dego. Facendo parte della cantoria parrocchiale e scambiando quotidianamente dopo la pensione quattro chiacchiere con i tanti amici che aveva. Giocando volentieri una partita a carte nei locali del bar della pro loco" conclude il primo cittadino Siri.