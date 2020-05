Calcio, Consiglio Federale: atteso nel pomeriggio lo stop ufficiale ai dilettanti, segnali contrastanti dalla Serie C

Sono passate tre ore esatte da quando il Consiglio Federale ha preso il via.

Secondo le prime indiscrezioni lo stop ai campionati dilettantistici dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio, in attesa che il Consiglio della Lnd di venerdì ratifichi le varie decisioni per quanto concerne promozioni e retrocessioni.

Da Roma dovrebbe arrivare anche il via libera alla ripresa della Serie A e della Serie B, al netto ovviamente del via libera del governo, mentre la situazione relativa alla Serie C appare più intricata.

Dal Consiglio Federale dovrebbe arrivare l'ok alla ripartenza, seppur le squadre dei tre gironi di terza serie si siano opposte alla conclusione del campionato.