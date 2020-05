Calcio, Messina. Cesar Grabinski passa dietro la scrivania, è il nuovo ds dei siciliani

Cesar Grabinski ha compiuto il grande passo raccogliendo la fiducia del Messina (attualmente in Serie D) atta diventando così direttore sportivo della società peloritana.

Nella giornata di ieri il club siciliano ha ufficializzato le nuove cariche per la prossima stagione sportiva, confermando in panchina mister Gabriele, di cui lo stesso ex attaccante di Savona e Vado è stato vice nella passata stagione.