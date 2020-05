Pallanuoto. Che colpo per la Rari Nantes Savona! Arriva Andrea Fondelli

La Rari Nantes Savona è lieta di comunicare che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con Andrea Fondelli che arriverà in prestito dalla Pro Recco per la prossima stagione agonistica. Fondelli, giocatore universale, figlio d'arte del grande Massimo “Mamo” Fondelli, è nato a Genova il 27 febbraio del 1994 e fa parte della Nazionale Italiana di Pallanuoto.

Fondelli è cresciuto nella Rari Nantes Camogli, con cui ha vinto 7 scudetti giovanili in diverse categorie e svariati premi personali come miglior giocatore delle finali.

Nel 2010, a soli 16 anni, ha esordito in serie A1 sempre con la Rari Nantes Camogli.

Nella stagione 2011/12 è passato alla Pro Recco , diventando, nonostante la giovane età, uno dei punti di riferimento della formazione recchelina, con la quale ha conquistato 6 Scudetti (2012-2013-2014-2015-2016-2017), 2 Coppe dei Campioni (2012 e 2015), 5 Coppe Italia (2013-2014-2015-2016-2017), 1 Lega Adriatica (2012) e 1 Supercoppa Europea (2013).

Dal 2010, con la Nazionale giovanile, ha vinto numerose competizioni europee e mondiali tra cui 2 campionati Europei nel 2010 e nel 2012, e 2 campionati Mondiali nel 2012 e nel 2013, collezionando oltre 60 presenze.

Nel 2012 è arrivata la convocazione della Nazionale maggiore, dove ad oggi vanta 130 presenze, un Bronzo agli Europei di Budapest nel2014, un 4º posto ai Mondiali di Kazan nel 2015, un bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e un 4° posto agli Europei di Bercellona nel 2018.

“Il vice presidente e direttore Sportivo, Giuseppe Gervasio, mi ha contattato ed in pochi giorni abbiamo trovato l'accordo. Sono contento - spiega lo stesso Fondelli - di venire a Savona in una società storica. Ho molta stima dell'allenatore per le sue grandi capacità. Per me era importante restare vicino a casa anche per rimanere vicino a mia figlio Edoardo Elia che ha solo due mesi”.

Commenta l'allenatore e direttore tecnico, Alberto Angelini: “E' una grande soddisfazione l'ingaggio di Andrea Fondelli, giocatore di talento, giovane ma di grande esperienza internazionale, capace di giocare in tutti i ruoli e che rappresenta, quindi, una scelta perfetta per le esigenze tecnico-tattiche del nostro gioco e della nostras quadra.

Andrea viene a Savona per ritrovare la pienezza delle sue straordinarie capacità tecniche”.

La Rari Nantes Savona rivolge ad Andrea Fondelli un caloroso benvenutoed un grosso in bocca al lupo per il suo futuro in biancorosso.