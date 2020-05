Calcio dilettantistico. Sibilia accelera sulla riforma dei campionati: "Presenteremo delle proposte al prossimo Consiglio Federale"

Sono ore a dir poco convulse all'interno del mondo dilettantistico. Dopo le indicazioni delle scorse settimane, sono emersi nelle ultime ore alcuni rumors relativi alla mancata attuazione del blocco delle retrocessioni. Rumors riportati anche in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, ma su cui entro 24 ore si dovrebbe fare luce dopo il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti.

Proprio il presidente Cosimo Sibilia, ha palesato la volontà di accelerare sulla riforma dei campionati, con l'obiettivo di presentare alcune linee d'azione già dal prossimo Consiglio Federale:

"Il Consiglio Federale ha sancito lo stop dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti nel rispetto della tutela della salute di tutti: sarebbe stato estremamente complicato ipotizzare uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno.

Sarà però questa l'occasione per riavviare il tavolo dedicato alla riforma dei campionati, da sempre in cima alle richieste mie e della LND. Le nostre proposte che presenteremo al Consiglio Federale della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio saranno concrete e pensate in un’ottica di sistema".