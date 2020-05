Calcio. Oggi pomeriggio c'è Consiglio Regionale, in mattinata consulto tra i presidenti dell'Area Nord

Prosegue rapido l'iter di riunioni in calendario in vista del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti in programma nella giornata di domani.

Stamane si è svolto un summit tra i presidenti dei Comitati Area Nord, mentre oggi pomeriggio toccherà al Consiglio regionale del Comitato Ligure riunirsi a poche ore dalla riunione finale con il presidente nazionale, Cosimo Sibilia.

Come confermato dal presidente del Piemonte Valle d'Aosta, Mossino, le regioni del nord si erano espresse per il blocco delle retrocessioni, dato per certo alla vigilia del Consiglio Federale di ieri pomeriggio, ma ad oggi meno assodato, come conferma il malumore di diversi club emerso nel corso della mattinata.

Gli occhi dei dilettanti sono quindi rivolti alla giornata di domani, dove (si spera) venga tracciata una linea di rotta definitiva, dopo tre mesi di trattative, sia per quanto concerne l'aspetto sportivo (conclusione dei campionati e prossima stagione) che economico (sostegni e agevolazioni dopo la crisi Covid-19)