Pallanuoto. Rari scatenata, dopo Fondelli arriva anche Massaro

A poche ore dall'ufficializzazione dell'ingaggio di Andrea Fondelli, la Rari Nantes Savona ha confermato l'arrivo del portiere Francesco Massaro, anch'esso in prestito dalla Pro Recco.

Ecco la nota del sodalizio biancorosso:

La Rari Nantes Savona è lieta di comunicare che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con Francesco Massaro che arriverà in prestito dalla Pro Recco per la prossima stagione agonistica.

Massaro, portiere, è nato a Lavagna (Genova) il 23 Settembre 1998. Ha iniziato la carriera pallanuotistica nella Rari Nantes Camogli per poi passare alla Rari Nantes Sori con cui ha esordito in Serie A1 sette anni fa. Quindi, ha giocato nel Chiavari Nuoto per quattro stagioni ed è passato alla Pro Recco dove ha militato nelle ultime tre stagioni agonistiche vincendo due Scudetti nel 2018 e 2019, due Coppe Italia nel 2018 e 2019 ed ha conquistato un secondo posto nel 2018 ed un terzo posto nel 2019 in Champions League.

Con le Nazionali giovanili ha partecipato a diversi collegiali e dal 2017 è stato convocato in Nazionale Assoluta per la World League. Nel 2019 ha vinto la medaglia d’oro🥇alle Universiadi di Napoli con la Nazionale Universitaria guidata da Alberto Angelini.