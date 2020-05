Calcio, Alassio FC. Il futuro si scrive la prossima settimana. Belvedere: "Priorità alle vespe"

Con l'arrivo della nuova settimana buona parte delle società inizieranno a volgere lo sguardo verso la prossime stagione, complice lo stop ufficiale ai campionato 2019/2020 arrivato dalla Federazione.

Tanta curiosità c'è attorno all'Alassio FC, reduce da un'ultima serie di partite ricca di punti e di gol.

Sarà probabilmente martedì il giorno prestabilito per il summit giallonero, come conferma il ds Roberto Belvedere.

"E' il momento giusto per volgere lo sguardo alla prossima stagione, seppur tante variabili, a causa dell'epidemia, possano influire sui contorni di quest'ultima. Iniziare a capire come muoverci, a seconda delle situazioni, sarà comunque importante, per non farci trovare impreparati.

Il mio futuro? Sono legato a questo club e ha la precedenza assoluta, seppur abbia ricevuto alcune telefonate di interesse da parte di altre società".