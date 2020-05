Calcio. Il Quiliano&Valleggia va avanti con mister Ferraro

Il presidente del Giorgio Landucci comunica la decisione della società di confermare sulla panchina della prima squadra del Quiliano&Valleggia mister Enrico Ferraro.

Una scelta figlia non soltanto dell'ottimo lavoro fatto nelle scorse annate, nel corso delle quali l'allenatore è riuscito a creare un collettivo capace di sviluppare un gioco apprezzato da molti e di lanciare molti giovani, ma anche dalla piega positiva che sembrava stesse prendendo questa stagione. Dopo un inizio di campionato caratterizzato da molte sconfitte, infatti, il Quiliano stava pian piano riprendendo quota. "Premettendo che concordo con lo stop, penso che se si fosse continuato avremmo potuto dire la nostra anche in chiave play off. Come società, ci sembra giusto dare la possibilità al mister e al nostro fantastico gruppo di dimostrare il proprio valore", afferma Landucci.