Rari Nantes Savona: lunedì riapre la Piscina Zanelli

Lunedì 25 maggio riapre la piscina “Zanelli” in Corso Colombo a Savona. La Rari Nantes Savona, gestore dell'impianto comunale, ha completato a tempo di record la sanificazione e la messa in sicurezza di tutta la struttura per permettere a pubblico ed atleti un ritorno in vasca in piena sicurezza, così come richiesto dalle norme emanate per contrastare il Covid-19.

"A tale proposito tutti coloro che desiderano frequentare la piscina “Zanelli” dovranno necessariamente rispettare le linee guida che saranno pubblicate sui social della Rari Nantes Savona e che potranno essere consultate presso la segreteria della piscina" spiegano dalla Rari.