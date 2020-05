Pallapugno: la Fipap annuncia il protocollo di sicurezza per lo svolgimento della pratica sportiva

Il Consiglio Federale della FIPAP ha licenziato ieri, lunedì 25 maggio, il PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLA PALLAPUGNO E DELLE SPECIALITA’ AFFINI .

Il documento è stato elaborato sulla base delle Linee Guida per gli allenamenti degli sport di squadra emanate il 18 maggio scorso dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che stabiliscono le modalità per la ripresa in sicurezza degli allenamenti, che si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse.

Il Protocollo ribadisce in più punti la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale e le regole di condotta per la pratica della pallapugno in sicurezza. Con questo Protocollo, la FIPAP si allinea alle altre Federazioni sportive che hanno adottato documenti simili, basandosi sulle medesime Linee Guida e modulando le stesse alle caratteristiche delle proprie discipline sportive.

Per questo, il Protocollo FIPAP si può trovare sul sito del CONI e su quello della FIPAP, qui con tutti i documenti di riferimento.

Contestualmente, il Consiglio Federale ha riaperto le procedure di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, così da permettere la ripresa dell’attività federale legata agli allenamenti, per i quali le società e gli atleti devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Protocollo FIPAP.