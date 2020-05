Calcio dilettantistico. Sibilia lancia il blocco degli under: "E' all'interno della proposta del Consiglio Federale"

Delimitare i confini della prossima stagione sportiva dilettantistica risulta ancora complesso, ma una certezza potrebbe arrivare per quanto riguarda gli "under".

Il presidente Cosimo Sibilia , intervenuto sulle frequenze di Sportinoro , ha infatti confermato il probabile slittamento di un anno relativo alle annate di riferimento per i giocatori sottoleva.

"Di fatto proporremo al Consiglio Federale di confermare gli under che le società hanno schierato in questa stagione. In Serie D, quindi, nella stagione 2020-2021 rimarrà l'obbligatorietà di un giocatore nato nel 1999, di due nel 2000 e di uno nel 2001".