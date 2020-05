Calcio, Savona. Il presidente Sgubin annuncia: "Sono dimissionario da due mesi, conto che la mia uscita dal club venga ratificata a breve"

Da quando sono stati stoppati i campionati a causa dell'emergenza Covid-19 non sono più emerse novità o comunicazioni ufficiali da parte del Savona FBC sul futuro societario.

Stamane abbiamo contattato il presidente Sergio Sgubin che, in parte a sorpresa, ha comunicato di essere dimissionario da ormai due mesi. Il massimo dirigente biancoblu ha confermato di aver comunicato le dimissioni pubblicamente attraverso un'intervista, di cui però non risulta pubblicazione.

"Nel corso di quell'intervista ho palesato la mia intenzione di dimettermi dalla massima carica dirigenziale del Savona.

Come sapete - continua Sgubin - avevo richiesto delle garanzie per portare avanti il lavoro, ma non avendo avuto risposte convincenti ho preferito fare un passo indietro

La piazza è preoccupata per il futuro? Questo mi dispiace, ma lavorando nella sanità, con l'esplosione della pandemia Covid-19, non ho più avuto modo di occuparmi di calcio e non l'ho fatto per mancanza di riguardo del Savona o degli addetti ai lavori, per i quali nutro stima.

Il Dottor Sgubin, al contempo, ha confermato l'assenza di novità in ambito societario.

"Non ho avuto comunicazione di un cambio di assetto in queste settimane, quel che è certo è che non appena dal 3 giugno scadranno i termini dell'attuale Dpcm risolleciterò via pec per attivare le procedure per arrivare alla sostituzione del sottoscritto. Tempo ne è passato, non si può rimanere congelati, vi sono degli adempimenti da rispettare".