Calcio, Alassio FC. Situazione in stand by: "Non si possono fare programmi senza indicazioni precise"

Situazione in stand by ad Alassio dopo il summit societario di ieri sera.

Per il presidente Fabrizio Vincenzi, infatti, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi in merito alla pandemia per stilare eventuali programmi.

"Al momento è impossibile muoversi. Privi dei protocolli sanitari e delle relative tempistiche non si può procedere a una programmazione seria e precisa.

Inoltre c'è da considerare, ad oggi, la responsabilità penale dei club in caso di contagio. Con presupposti simili sfido chiunque a pensare attualmente alla prossima stagione..."