Calcio, Celle Riviera. Ufficializzati i tecnici di Prima Squadra e Juniores: sono Max Ghione e Claudio Ponte

Il comunicato ufficiale:

"In attesa degli atti formali della fusione, previsti nella prossima settimana, il Celle Riviera Calcio comunica i nuovi allenatori della prima squadra e della juniores: Massimiliano Ghione e Claudio Ponte. Max tornerà a guidare la nostra formazione dopo aver vinto con noi il campionato di prima categoria, Claudio nell’ottica della fusione in atto, darà continuità alla leva 2003 degli allievi del Riviera e ritroverà molti suoi ex ragazzi tra le fila della nostra attuale juniores.

Sicuri dell’ottima collaborazione che si instaurerà fra i due tecnici in prospettiva della crescita dei giovani, a loro va il nostro in bocca al lupo"!