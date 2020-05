Calcio, Savona. Le precisazioni di Sergio Sgubin: "Dimissioni presentate a fine gennaio"

Nella serata di ieri sono arrivate da parte di Sergio Sgubin, presidente dimissionario del Savona Fbc, alcune precisazioni in merito all'intervista rilasciata al nostro quotidiano online nella mattinata di ieri.

"Mi spiace siano emerse alcune imprecisioni dovute a difficoltà di comunicazione nel corso del mio tragitto in macchina.

Le mie dimissioni non sono state pronunciate tramite un'intervista, ma in un intervento nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione di fine gennaio e precisamente il 20/1.

A seguito di quel cda non avuto garanzie su quanto avevo chiesto e così il giorno dopo ho anticipato via pec in data 21 gennaio e poi con raccomandata con ricevuta di ritorno le dimissioni da Amministratore Unico sia dal Savona che dalla Sana Sport & Management.

Parliamo quindi di quattro mesi fa.

A ridosso di queste decisioni ho preferito demandare alla società e al commercialista Sergi eventuali comunicazioni, anche perché vi era l’iter di formalità e recepimento dimissioni.

Vedendo che a febbraio, anche dopo avere reiterato il 3 febbraio con pec al commercialista Sergi di indire regolare Assemblea delle Società per presa d’atto e di surroga, non si muoveva nulla ho aspettato ancora fino a fine del mese stesso (nel frattempo lo stesso Sergi mi aveva fatto sapere che pare avessero individuato a breve un sostituto e che poi si sarebbero stati fatti tutti i passaggi ) iniziando a predisporre qualche azione anche diretta legale per costringere la Società agli adempimenti di legge.

Ma poi è arrivata la chiusura di tutto, a causa della pandemia, con limitazioni di ogni tipo e le impossibilità conseguenti. Infine siamo arrivati a fine maggio in vista della agoniata fase 2/3, soprattutto in Lombardia, dove risiedo.

Per quanto riguarda la stima che avevo e ho mi riferisco al mister, tecnici e giocatori ovviamente e ai tifosi. La mia presenza è stata brevissima, in realtà di fatto meno di 2 mesi, il resto si sa.