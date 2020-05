Volley: il Covid19 non ferma l'Albenga, ecco tutte le novità in arrivo

La chiusura anticipata della stagione 2019/2020 dovuta all’emergenza Covid-19 ha spinto la Società ad anticipare alcune decisioni a livello organizzativo che erano già state prese in considerazione da alcuni mesi.

Sono state inserite nuove figure dirigenziali all’interno della struttura societaria con l’intento di “alleggerire” il carico di impegni per i dirigenti storici (che manterranno comunque alcuni dei ruoli fondamentali) e per fornire nuova linfa all’interno della società. La direzione Generale sarà affidata a Massimiliano Grassadonio che si avvarrà della collaborazione di Marco Arrighetti come nuovo Direttore Sportivo e di dirigenti intraprendenti che si occuperanno di organizzare al meglio i vari settori.

Mentre da una parte si è avviato una sorta di Restyling societario, dall’altra parte si cercherà di confermare per la Prima Squadra sia lo staff tecnico che tutte le atlete, dando così continuità all’ottimo lavoro svolto finora e conclusosi anzitempo. Sempre in tema Prima Squadra la Società ha deciso di non ricominciare con gli allenamenti in palestra. Le regole sanitarie imposte dalla Federazione richiederebbero allenamenti individuali con palloni personali e una serie di obblighi che, pur essendo totalmente condivisibili, comporterebbero una serie di difficoltà organizzative e di poco valore tecnico tra l’altro senza sapere come e quando ricominceranno le gare ufficiali.

La necessità di incontrarsi fisicamente riscontrata invece nelle atlete di tutte le categorie ha portato la società alla decisione di organizzare degli incontri di squadra non sportivi che, pur mantenendo tutte le precauzioni sanitarie necessarie in questo periodo, forniranno alle ragazze un’occasione di salutarsi “di persona” prima della consueta pausa estiva e rinforzeranno quello spirito di appartenenza che ha sempre contraddistinto la nostra società.

Migliorare l’ Albenga Volley offrendo alle nostre atlete un ambiente più sano e professionale possibile sarà il filo conduttore della nuova Stagione sportiva che si spera potrà ricominciare al più presto.