Calcio, Altarese. Frumento benedice la promozione di Carrone: "E' la scelta migliore possibile"

E' un passaggio di testimone assolutamente non formale quella vissuto dall'Altarese in merito alla guida tecnica.

Ermanno Frumento benedice la scelta di affidare la Prima Squadra a Mattia Carrone, suo collaboratore nell'esperienza in giallorosso.

"Sono molto felice per Mattia e per la stessa Altarese - ha confermato il prossimo tecnico della Veloce - parliamo di un collaboratore eccellente, giovane, ricco di voglia di fare e di impegno. Collaborare con lui è stato un vero piacere e non posso che augurargli il meglio. La prossima sarà una stagione non semplice, ma l'Altarese ha fatto la scelta migliore possibile per affrontare il nuovo campionato".