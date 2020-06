Calcio, Albenga. Il pagellone di fine anno. Non era scontato fare centro al primo colpo

Albenga 5: l'arrivo della famiglia Colla ad estate inoltrata non ha favorito una costruzione della squadra pienamente ragionata, nonostante gli importanti sforzi economici. La cosa paradossale, però, è che l'atteso cambio di marcia, dopo il mercato invernale, non è avvenuto. Il terzo posto, tra le tre corazzate, non può portare a un voto sufficiente. L'obiettivo Serie D però potrebbe essere perseguibile attraverso la via dei ripescaggi, in caso di permanenza in Eccellenza occorrerà rilanciare le ambizioni per rispondere immediatamente a un Vado che sta già affilando le armi.