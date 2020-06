Calcio, Eccellenza: la Genova Calcio cambia, è separazione con mister Corrado

Il comunicato:

La A.S.D. Genova Calcio comunica in via ufficiale la risoluzione consensuale del rapporto con mister Marco Corrado e col suo vice Andrea Vaccarezza.

La A.S.D. Genova Calcio precisa che non trattasi di scelta tecnica, ma di scelta sofferta, obbligata dalle difficoltà logistiche dell'attuale momento nazionale legate al Covid.

La A.S.D. Genova Calcio ringrazia mister Marco Corrado e mister Andrea Vaccarezza per la grande professionalita dimostrata nella stagione sportiva, ed augura le migliori fortune sportive e personali, augurandosi di potersi rincontrare in futuro.