Calcio. Ufficiale: la coppia Pellegrino - Sportelli rimarrà alla guida della San Filippo Neri

Il Presidente Alessandro Chirivì ed il Direttore Sportivo Giuseppe Zanardini, a nome del direttivo della San Filippo Neri confermano nell'incarico di allenatori della prima squadra l'affiatata coppia formata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino anche per la stagione 2020/2021. I due mister saranno coadiuvati, come nella precedente stagione, da Matteo Ottonello, Davide Rotiroti e Giovanni Cardone.

Queste le parole del Direttore Sportivo Beppe Zanardini: "La società ha confermato gli allenatori della prima squadra anche per la prossima stagione, dandogli mandato per proseguire con il progetto avviato 4 anni fa. In questi mesi di sospensione forzata dell'attività causata dal Covid non siamo rimasti fermi ma abbiamo lavorato sui progetti per l'anno prossimo, puntando a migliorare il piazzamento delle ultime due stagioni della prima squadra e ad investire ancora di più nella collaborazione con la Sampdoria, società della quale siamo ufficialmente società satellite con la partecipazione al progetto Samp Next Generation dalla fine del 2019, e nella formazione tecnica che mensilmente la nostra società riceve dalla squadra professionistica alla quale siamo affiliati".

Così commentano l'incarico per la quarta stagione i due mister giallorossi: "Siamo contenti di avere di nuovo la possibilità di provare a portare la signora in giallorosso in una categoria superiore a quella attuale, promozione che crediamo la società meriti per tutti gli sforzi fatti anche a livello giovanile per far crescere un settore sempre più florido in termini di qualità e quantità".

Continua Alessandro Sportelli: "Purtroppo l'emergenza sanitaria ha interrotto un campionato che ci stava vedendo protagonisti assieme alle tre imperiesi, ed appunto per questo, vista l'intesa creatasi dentro e fuori dal campo, l'ossatura della squadra è già stata riconfermata e verranno fatti solamente due o tre acquisti mirati e di qualità per rinforzare ulteriormente una rosa già competitiva".



"Ringraziamo ancora la nostra società per la fiducia che nutre nei nostri confronti e promettiamo come di consueto il massimo impegno per raggiungere il nostro sogno" conclude Giuseppe Pellegrino.