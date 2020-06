Cairo Montenotte: annullata l'assegnazione dei lavori al Palazzetto di Vesima

Restyling del Palazzetto dello sport situato in località Vesima. La proposta di aggiudicazione dei lavori nei confronti della ditta "Rebora Costruzioni snc di Rebora A. & c." è stata annullata.

Il bando lo scorso gennaio era stato affidato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona. A seguito dei controlli, l'azienda non è risultata in regola 'per carenza del requisito di regolarità fiscale' (non in possesso del requisito di cui all'art. 80, co 4 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i.). Lo si legge sulla determina pubblicata nella giornata odierna sull'albo pretorio del comune di Cairo Montenotte.

Come riportato nei mesi scorsi, il progetto di restyling prevede interventi sul fondo (mediante il rifacimento totale), infissi e tribune. Per ovviare a questo contrattempo, si provvederà a breve ad un affidamento diretto tramite il MePa.

"Il comune - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione - conta di mantenere gli impegni presi con le associazioni sportive. L'inizio dei lavori è previsto entro il 20 giugno".