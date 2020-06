Calcio, Malllare. I "lupi" ululeranno anche l'anno prossimo: "La nostra storia andrà avanti. Ma la Federazione aiuti le società"

In tempi normali, si aspetterebbe semplicemente il nome del nuovo allenatore una volta uscita una notizia come quella di mister Ghione al Celle. Ma in tempi di pandemia e di grande incertezza per tutto il movimento, ogni "ammutinamento" fa drizzare le antenne e viene fuori la fatidica domanda: "Ma faranno la squadra?".

Gli appassionati che seguono il Mallare possono tirare un sospiro di sollievo. Ieri sera, la dirigenza si è riunita ed è arrivata la fumata bianca. "Posso confermare che il Mallare ci sarà anche l'anno prossimo - esordisce il dirigente Orsi - nella categoria che deciderà la Federazione".

Quest'ultima puntualizzazione deriva dal fatto che i "lupi" hanno chiuso il campionato in coabitazione con la Vadese in testa alla classifica. Stando a quanto circola negli ambienti del pallone dilettantistico, non dovrebbero esserci dubbi sulla promozione di entrambe. Sebbene in un mondo scaramantico come quello del calcio la prudenza non sia mai troppa in questi casi. A maggior ragione in un momento come quello attuale.

Lato allenatore, vi sono già alcune idee ma prima verranno effettuati incontri con i giocatori per decidere quale sia il profilo giusto per una società che nelle ultime stagioni si è sempre resa protagonista. "Un grazie a mister Ghione e un in bocca al lupo per la sua nuova avventura", aggiunge Orsi

Infine, un appello alla Federazione: "Siamo fortemente intenzionati a continuare un'attività sportiva che dura da 50 anni. Detto questo, ci auguriamo che i vertici federali trasformino in sostegno concreto le promesse di aiuti economici", chiude Orsi.