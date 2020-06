Volley, Finale torna al passato: la prima squadra maschile nuovamente nelle mani di Andrea Paroli

Torna al passato il Volley Team Finale. Dopo alcuni anni con Giovanni Trotta alla guida della Prima Sqaudra, il sodalizio guidato dal presidente Stefano Schiappapietra ha ufficializzato nei giorni scorsi il ritorno in sella alla Prima Squadra, che disputa il campionato di Serie C, di Andrea Paroli.

"Stiamo lavorando per programmare al meglio la nuova stagione e partiamo dalla nostra prima squadra maschile AVIS Volley Team Finale - si legge nel comunicato ufficiale -. Ringraziamo di cuore Trotta Giovanni per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi anni e auguriamo buon lavoro al nostro 'Cuoco' Paroli che quest’anno oltre ad essere il responsabile del Settore Maschile guiderà la Serie C, l’Under 19 e l’Under 17".